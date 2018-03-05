Ulaş'ta Tayini Çıkan Personele Veda Programı

Sivas'ın Ulaş ilçesinden, Ankara'nın Güdül ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemil Aslan ile Hafik Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'ne tayin olan Fehmi Doğan için veda programı düzenlendi.

Bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, tayin olayının memurluğun doğasında olduğunu söyledi. Aslan ile yaklaşık 1 yıldır birlikte görev yaptığını dile getiren Yılmaz, eğitim alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ulaş'ta eğitimin iyi bir seviyeye ulaştığını aktaran Yılmaz, "Önemli olan görev yaptığınız yerde hoş bir seda bırakmaktır. Cemil bey ilçemizde hoş bir seda bırakarak gidiyor. Vatanın her köşesi bizimdir, temel prensip en iyi olmaktır. İlçemizdeki başarıyı inşallah yeni görev yerinde de göstereceğine inanıyoruz." dedi.

Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ise Aslan ile 4 yıldır birlikte görev yaptıklarını ifade ederek, "Çalışmalarına belediye olarak destek verdik. Bir eğitimci olarak, Aslan ve ekibi ilçemizde eğitim çıtasını yükseltmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdi." diye konuştu.

Aslan da ilçede dolu dolu 4 yıl geçirdiğini söyleyerek, bu süreçte kendisine destek veren başta ekip arkadaşları, kaymakam ve belediye başkanı olmak üzere tüm kurum amirlerine teşekkür etti. Ulaş'tan üzülerek ayrıldığını belirten Aslan, "Bu bir bayrak yarışı, ilçeyi eğitim ve öğretim konusunda ileri bir seviyeye getirmek için ekip arkadaşlarımızla bir aile gibi, saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştık." dedi.

Tayini çıkan Aslan ve Doğan'a plaket ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa kurum amirleri ve eğitimciler katıldı.