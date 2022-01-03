Ulaş'ta SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarının oylarıyla Muhtarlar Dernek Başkanı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan ve Karaşar Köyü Muhtarı Hasan Kalkan, SYDV mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.
Sözen, seçimin ardından muhtarların istek ve taleplerini dinledi.
AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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