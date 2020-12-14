Ulaş'ta SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
14.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:33
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Muhtarlar Dernek Başkanı Hürriyet Mahallesi muhtarı Vahap Seyhan ve Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.
Kaymakam Nayman, üyeliğe seçilen muhtarlara başarılar diledi.
Seçimin ardından muhtarlardan köyler hakkında bilgi alan Nayman, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban