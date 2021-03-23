Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yapılan protokol kapsamında Ekincioğlu köyünde kurs düzenlediklerini söyledi.

Köy konağında gerçekleştirilen kursa 14 kursiyerin katıldığını ve kursun öğretmen Egemen Tuncay tarafından verildiğini belirten Coşgun, "Eğitimde kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatılacak." dedi.

Kursun, 14 gün boyunca 104 saat süreceğini aktaran Coşgun, eğitimin çobanlar açısından oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

Coşgun, kurs bitiminden sonra yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının verileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban