Ulaş'ta sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları evlerine servis ediliyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan yaşlılara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından gıda yardımı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan yaşlılara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından gıda yardımı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne çağrıda bulunan ve daha önce SYDV'den yardım alan 65 yaş ve üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda temizlik ve gıda yardımında bulunuldu.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yaşlılardan salgının yayılmaması için alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Ellerinden geldiği kadar yaşlı vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Akköz, "İlçemizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yeterli sayıda personelimiz ve aracımızın görevlendirmesini yaptık. Ekiplerimiz gece, gündüz görevinin başındadır." dedi.

Kaynak: AA