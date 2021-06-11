Ulaş'ta Sıfır Atık Projesi'ne destek veren ilkokul öğrencileri şeker ve çikolatayla ödüllendiriliyor
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Ulaş'ta Sıfır Atık Projesi'ne destek veren ilkokul öğrencileri şeker ve çikolatayla ödüllendiriliyor

Ulaş'ta Sıfır Atık Projesi'ne destek veren ilkokul öğrencileri şeker ve çikolatayla ödüllendiriliyor
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Ulaş İlkokulu öğrencileri şeker ve çikolatayla ödüllendiriliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Ulaş İlkokulu öğrencileri şeker ve çikolatayla ödüllendiriliyor.

Okul müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde doğal kaynakların daha verimli kullanmanın önemini öğrencilere öğretmek amacıyla "Atık Pili Getir, Şekeri Götür" ve "Atık Kitabı Getir, Çikolatayı Götür" etkinliklerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında toplanan atık malzemeleri, ücret karşılığı geri dönüşüm firmalarına gönderdiklerini anlatan Aydın, elde edilen gelirle de okulun eksiklerini karşıladıklarını sözlerine ekledi.

3. sınıf öğrencisi İbrahim Yusuf Sarı ise, "Projeye destek vermek için arkadaşlarımızla birlikte evlerimizde kullanmadığımız kitap ve defterleri okulumuza getirdik. Okul idaresi de şeker ve çikolata ile bizleri ödüllendirdi, çok mutluyuz." dedi.

Ulaş'ta Sıfır Atık Projesi'ne destek veren ilkokul öğrencileri şeker ve çikolatayla ödüllendiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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