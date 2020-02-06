Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - SİVAS
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Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - SİVAS

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.

06.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:22
Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - SİVAS

'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun salonunun çatısı uçtu.

'nde taşımalı öğrencilerin eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulunun spor salonunun çatısındaki saclar fırtına nedeniyle araziye savruldu.

Fırtına nedeniyle teneffüs saatlerinde öğrencilerin dışarı çıkmasına da izin verilmedi.

Ulaş Belediyesi ise rüzgar nedeniyle oluşabilecek sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - SİVAS
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