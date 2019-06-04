Ulaş'ta seyir halindeki otomobil yandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Y.P. (36) yönetimindeki 58 ABF 546 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunda seyir halindeyken Ulaş ilçesi Aşağıda köyü mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Motordan çıkan dumanı gören sürücü aracı durdurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç, kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA