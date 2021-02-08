Ulaş'ta "Sen Yeter ki Oku Sivas Projesi"ne katılan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Sen Yeter ki Oku Sivas Proje"si kapsamında okuduğu kitabın özetini çıkaran iki öğrenci bisiklet ve zeka oyunuyla ödüllendirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Sen Yeter ki Oku Sivas Proje"si kapsamında okuduğu kitabın özetini çıkaran iki öğrenci bisiklet ve zeka oyunuyla ödüllendirildi.

Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Sen Yeter ki Oku Sivas" Projesi, Ulaş ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

Proje kapsamında okuduğu kitabın özetini sisteme girerek çekilişe katılan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Can Çiğdem bisiklet, Ulaş İlkokulu öğrencisi Muhammed İlker Karagöz ise zeka oyunuyla ödüllendirildi.

Öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban