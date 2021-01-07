Ulaş'ta "Sen Yeter ki Oku Sivas" projesi
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Ulaş'ta "Sen Yeter ki Oku Sivas" projesi

07.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:40
Ulaş'ta

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Sen Yeter ki Oku Sivas" projesi kapsamında bisiklet kazanan öğrencilere, hediyeleri teslim edildi.

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Sen Yeter ki Oku Sivas" projesi kapsamında bisiklet kazanan öğrencilere, hediyeleri teslim edildi.

Proje kapsamında okuduğu kitapların özetini sisteme girerek çekilişe katılan Baharözü Köyü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Duhan Çiçek ve 7. sınıf öğrencisi Onur Mutlu bisiklet kazandı.

Öğrencilere bisikletler Kaymakam Cengiz Nayman tarafından teslim edildi.

Öğrencileri tebrik eden Nayman, "Sizlere Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın selamını getirdim, başarılarınızın devamını diliyor." dedi.

Nayman, okumanın önemini vurgulayarak, "Bu projeyi fırsata çevirin, bol bol kitap okuyun kendinizi geliştirmenize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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