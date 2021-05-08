Ulaş'ta semt pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Ulaş'ta semt pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Ulaş'ta semt pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan semt pazarı tedbirler alınarak açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan semt pazarı tedbirler alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla üzerine ilçede de tezgahlar açıldı.

İlçe merkezinde açılan pazar yerine gelen vatandaşlar salgın tedbirlerine riayet ederek alışveriş yaptı.

Pazarda denetimde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, vatandaşları ve pazar esnafını tedbirler konusunda uyardı.

Nayman daha sonra salgın dolayısıyla mesai yapan belediye çalışanlarını ziyaret etti, çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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