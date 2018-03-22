Ulaş'ta Şehitler Anıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, şehitler anıldı.

Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'nda şehitleri anma programı düzenlendi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, kahraman milletin aziz çocuklarının bu toprağa, bu millete her zaman sahip çıkacağını ve bunu da her daim gönüllerde hissettireceğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yılmaz, "Biz bir olduğumuz sürece, birlikte olduğumuz sürece, dünya önümüzde duramaz. Bu millet için nasıl atalarımız Çanakkale'de şehit olduysa biz de bugün şehit olmayı göze alırız ve şehit oluruz, bu toprakları da kimseye peşkeş çekmeyiz ve asla vermeyiz." dedi.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okudu ve "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Şube Müdürü Bülent Çezik ve kurum amirleri de katıldı.