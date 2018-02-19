Ulaş'ta Satranç Odası Oluşturuldu
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunda satranç odası oluşturuldu.
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunda satranç odası oluşturuldu.
Türkiye Satranç Federasyonunun ana sponsoru Türkiye İş Bankası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cumhuriyet Ortaokulunda satranç odası düzenleyerek öğrencilerin hizmetine sundu.
Okul Müdürü Bünyamin Karacalar, yaptığı açıklamada, satrancın çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını söyledi.
Satrancın aynı zamanda gençleri zarar verici alışkanlıklardan koruyan, önemli bir eğitsel araç olduğunu belirten Karacalar, "Öğrencilerimiz okulda boş zamanlarında satranç oynayacak ve beyinlerini çalıştıracak, hemde zamanlarını boşa harcamış olmayacaklar." dedi.
Karacalar, okulda satranç odasının hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.