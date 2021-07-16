Ulaş'ta sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi
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Ulaş'ta sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Ulaş'ta sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamı Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özveriyle görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamı Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özveriyle görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verdi.

Nayman, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Burak Öztürk, hastane müdürü İzzet Karataş ve sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Kovid-19 döneminde ilçede görevli sağlık personelinin fedakarca çalıştığını dile getiren Nayman, "Salgınla mücadelede gece gündüz demeden aylardır özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür ediyorum. İlk vaka görüldüğünden bugüne dek yağmur, soğuk demeden, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak hasta ve temaslı takibi yaptılar. Çok şükür sağlık personelimizin başarılı çalışmalarıyla ilçemizde fazla vakaya rastlanmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte de el birliğiyle devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Nayman, konuşmasının ardından sağlık personeline teşekkür ederek başarı belgelesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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