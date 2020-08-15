Ulaş'ta park halindeki araç yandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde park halindeki minibüs yandı.
15.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:34
Sivas'ın Ulaş ilçesinde park halindeki minibüs yandı.
Yılmaz Karakaş'a ait 58 TV 362 plakalı minibüs, Kovalı köyü mevkisinde canlı hayvan pazarı şantiyesinde park halindeyken motor kısmı birden alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında aracın motor kısmı tamamen, kabin kısmı ise kısmen yandı.
Kaynak: AA