Ulaş'ta Özel Eğitim Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde özel eğitim öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanıyor.

Ulaş İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Burcu Özişçi, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması amacıyla sınıfa muhabbet kuşu getirdi.

Özel eğitim öğrencilerinin muhabbet kuşuna ilgi gösterdiğini dile getiren Özişçi, "Hayvanlarla büyüyen çocuklarda kendisine ve çevresine saygı ile öz güven artmaktadır. Çocuklar kendi kararını kendi vermekte, sosyal becerileri olumlu yönde gelişmekte ve aile ilişkileri güçlenmektedir. Merhamet duyguları gelişirken, aynı zamanda sorumluluk duygusu da artmaktadır." dedi.

Özişçi, öğrencilerin muhabbet kuşuyla vakit geçirerek eğlendiklerini, aynı zamanda da kişisel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA