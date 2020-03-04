Ulaş'ta ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen yarışmaya, Baharözü, Vali Lütfi Tuncel, Cumhuriyet, Ulaş İmam Hatip ve Yenikarahisar Mehmet Ali Demet ortaokulları katıldı.
Yarışmada Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu birinci, Baharözü Ortaokulu ikinci, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.
Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Kaynak: AA