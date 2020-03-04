Ulaş'ta ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı
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Ulaş'ta ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

04.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:16
Ulaş'ta ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı

'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen yarışmaya, , Vali Lütfi Tuncel, Cumhuriyet, Ulaş İmam Hatip ve Yenikarahisar Mehmet Ali Demet ortaokulları katıldı.


Yarışmada Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu birinci, Baharözü Ortaokulu ikinci, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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