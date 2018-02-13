Ulaş'ta Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas'ın Ulaş ilçesinde çalışma başlatıldı.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ve köylerde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için saha çalışması yaptıklarını söyledi.

İlçede en kısa zamanda okuma yazma kurslarının açılacağını aktaran Yılmaz, amaçlarının her vatandaşa ulaşmak olduğunu belirtti.

Yılmaz, tek kişi için dahi kurs açmaya hazır olduklarını belirterek, "Amacımız okuma yazma bilmeyen oranını sıfıra çekmek, yani vatandaşlarımızın tamamını okuryazar hale getirmektir. Gelişen ve büyüyen Türkiye'de bu konuyu artık gündemimizden düşürmek gerekiyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz bu konuda bizlere destek olması ve gönüllü olarak kurslarımıza iştirak etmeleridir." dedi.

Yılmaz, okuma yazma seferberliğinde tüm öğretmenlerin ve imamların görev alacaklarını dile getirdi.

Okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan ilçe merkezinde yaşayanların İlçe Halk Eğitimi Merkezine, köylerde ise muhtarlıklara başvurmalarını isteyen Yılmaz, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere 600 lira ödül verileceğini dile getirdi.