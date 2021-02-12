Ulaş'ta okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenerek 15 Şubat'ta geçilecek yüz yüze eğitime hazır hale getirildi.

İlçede eğitim veren tüm okullarda, "eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu" uyarınca sosyal mesafe alanları oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Taşkın Doğan, dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemelerinin de ulaştırıldığı okullarda inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"15 Şubat Pazartesi itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan köy okulların tamamı ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerin eğitim göreceği okullarımızda, ilçe hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bu kapsamda okullarımızda sosyal mesafe alanları kuruldu, dezenfekte çalışması yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde de bu okullara sabun gibi temizlik malzemeleri gönderildi. Ayrıca okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar, yazılı ve görsel olarak paylaşıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban