Ulaş'ta okullar rutin olarak dezenfekte ediliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulları ve öğrenci servislerini dezenfekte etmek amacıyla kaymakamlık tarafından dezenfekte makinesi alındığını söyledi.

Öğrencilerin sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Müdürlüğümüzce oluşturulan dezenfekte ekibimiz pazartesi ve çarşamba günleri son ders zilinin çalması ile ilçe merkezinde 6, köylerde 9 okulda yemekhane, konferans salonu, sınıflar ve lavaboları ilaçlıyorlar." diye konuştu.

Gül, ayrıca 14 öğrenci servis aracının da dezenfekte edildiğini ve çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban