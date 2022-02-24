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Ulaş'ta okullar dezenfekte ediliyor

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta okullar dezenfekte ediliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, ilçede okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Kaymakamlık tarafından dezenfekte makinesi alındığını ve ilaçlama ekibi oluşturduklarını ifade eden Gül, ilçedeki okulların ve öğrenci servis araçlarının her hafta düzenli şekilde dezenfekte edildiğini belirtti.

Okullarda öğretmen ve öğrencilerin tedbirlere riayet ettiklerini dile getiren Gül, velilerden de okul dışında çocukları için daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.?

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, okullar, Sivas, Güncel, Haberler

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