Ulaş'ta okullar dezenfekte edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, ilçede okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Kaymakamlık tarafından dezenfekte makinesi alındığını ve ilaçlama ekibi oluşturduklarını ifade eden Gül, ilçedeki okulları her hafta dezenfekte ettiklerini belirtti.

Okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edildiğini ve her türlü önlemin alındığını dile getiren Gül, velilerden de okul dışında koronavirüse karşı önlem almalarını istedi.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban