Ulaş'ta Okullar 64 Sabit Kamerayla İzleniyor

Ulaş ilçe merkezindeki okullar güvenli bir ortam sağlanması amacıyla teknolojik olanaklardan yararlanarak 64 sabit kamerayla izleniyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların çevresinde güvenli bir ortam sağlanması amacıyla teknolojik

olanaklardan yararlandıklarını söyledi.

Kurulan kamera sistemleriyle okul yolu ve

çevresinin güvenliğini artırıldığını vurgulayan Çezik, "İlçe Emniyet Amirliğine entegrasyonla

görüntüler anlık izlenebilmektedir. Bununla beraber ilçe merkezinde

bulunan okullar canlı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de

izlenmekte.

Ayrıca, öğrencilerin muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer

zararlı alışkanlıklardan korunmaları, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim

ortamları sağlanmaktadır. Her bir okulda 6, ilçe geneline ise 64 sabit kamera kurulumu gerçekleştirildi

ve alınan görüntüler Emniyet Amirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünden kurulan sistem üzerinden izlenilmesi sağlanmaktadır.

Sistemin devreye girmesiyle görüntülerin polis merkezlerine ve Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılmasıyla okul çevrelerindeki olumsuzluklar ve

şüpheli durumlara anında müdahale edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA