Ulaş'ta okul bahçeleri kardan temizlendi

03.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:34

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri okul bahçelerinde kar temizliği yaptı.

Ulaş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için okul bahçelerindeki karları temizledi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "İkinci yarı yılın başlamasıyla göz bebeğimiz, geleceğimiz öğrencilerimizin okullarında zorluk yaşamaması için okul bahçeleri ve civarlarında kar temizleme çalışması gerçekleştirdik." dedi.

İlçe merkezinde de kar temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren İlbey, "Yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye olarak her türlü olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA