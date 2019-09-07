Ulaş'ta öğretmenlere trafik eğitimi verildi

07.09.2019 09:36

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmenlere yönelik "Trafik Kazalarını Önlenme ve Farkındalık Oluşturma" eğitimi verildi.



Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde verilen eğitimde, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polis memuru Murat Keleş tarafından sinevizyon eşliğinde bilgiler aktarıldı.

Keleş, öğrencilere servis araçlarına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri takmanın önemi, trafik bilincinin çocuklara aşılanması; öğretmenlere de güvenli sürüş, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, yaya geçişleri, trafikte saygı gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitimde, öğretmenlerden öğrenci servis araçlarında gördükleri aksaklıkları emniyete bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA