Ulaş'ta öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak

05.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:20

Ulaş ilçesinde öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında, "Vizyon 2023 Işığında Eğitim Teknolojileri ve 21. Yüzyıl dijital Dönüşüm Öğretmen Eğitimi Projesi"nin, protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, "Sözleşmeyi imzalandık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçede görev yapan öğretmenlerimiz 6-10 Nisan tarihleri arasında eğitimlere katılacak. Bu projede teknoloji, dijital dönüşüm, yazılım, tasarım, modelleme ve kodlamaya ilgi duyan ve altyapısı olan 20 öğretmenimize uzmanlar tarafından eğitim verilecek." dedi.

Kaynak: AA