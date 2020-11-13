Ulaş'ta öğretmen ve öğrencilere maske dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilere maske dağıtıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilere maske dağıtıldı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilerin sağlığını önemsediklerini söyledi.

Ulaş Kaymakamlığının desteğiyle okullarda maske dağıtımı yaptıklarını belirten Gül, "Çocuklarımızın sağlık sorunu yaşamadan eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleri için gereken tüm önlemleri aldık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kaymakamlığımızın desteğiyle ilçe merkezi ve köylerinde eğitim gören tüm öğretmen ve öğrencilerimize maske dağıtımı yaptık." dedi.

Gül, öğretmenlerin ders öncesinde öğrencilere Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirleri, sosyal mesafe, hijyen ve maskenin önemini sürekli anlattıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban