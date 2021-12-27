Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçedeki okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde Ulaş Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi Murat Keleş, öğrencilere ışıklı kavşaklarda ve yaya geçitlerinde hareket tarzı, okul servislerine inme-binme kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve yaya kaldırımlarının kullanılması konularını slayt eşliğinde anlattı.

Her okulda ayrı ayrı verilen eğitimde Keleş, öğrencilerin trafik ile ilgili sorularını da yanıtladı.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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