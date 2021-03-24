Ulaş'ta öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi
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Ulaş'ta öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi

24.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:29
Ulaş'ta öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi nedeniyle Ulaş ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen eğitimde, AFAD eğitmenleri slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yaptı.

Deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılacakları anlatan eğitmenler, toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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