Ulaş'ta Öğrenciler İçin Destekleyici ve Yetiştirici Kurs

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler için destekleyici ve yetiştirici kurslar açıldı.

Ulaş Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde eğitim-öğretim gören öğrenciler için açtıkları kurslara şu ana kadar 946 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerin akademik başarı düzeyinin artırılması, eksik kazanımlarının edinilmesi, Liseye Geçiş Sınavı ve Yüksek Öğretime Geçiş sınavlarına hazırlamak amacıyla bu tür kurslara önem verdiklerini belirten Çezik, şöyle konuştu:

"İlçemizde 6 kurs merkezinde açılan kurslara toplam 946 öğrenci devam etmektedir. Kurslarda yapılan sınav başarısı takip edilmekte, istatistik çıkarılarak elde edilen veriler, öğretmen, öğrenci ve veli için yapılacak çalışmaya esas oluşturmaktadır. Özelikle Liseye Geçiş Sınavı ve Yükseköğretime Geçiş Sınavları için kurs merkezi yöneticileri ve öğretmenleri gayretli şekilde çalışmaktadır."

Emeklerin boşa gitmemesini temenni eden Çezik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilçede başarılı geçeceğine inandıklarını ifade etti.