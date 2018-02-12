Ulaş'ta Öğrenciler Anneleriyle Kitap Okuyor

Ulaş ilçesinde, "Annem Varsa Ben de Varım" projesi ile öğrenci ve anneleri birlikte kitap okuyor.

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclislerince yürütülen "Annem Varsa Ben de Varım" projesi, Ulaş'ta ilgiyle karşılandı.

Projeye katılan öğrenciler, her gün anneleriyle kitap okuyarak birlikte vakit geçiriyor.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Zeycan Aksoy, yaptığı açıklamada, proje kapsamında okul dönüşünde her gün annesi ile en az yarım saat kitap okuduklarını, daha sonra da okudukları kitapları birbirlerine anlattıklarını belirterek, "Kitapta okuduğumuz, bizi etkileyen cümleleri birbirimizle paylaşıyoruz. Kitap okumanın

bu kadar eğlenceli olabileceğini hiç düşünmemiştim." dedi.

Öğrenci velisi Özgül Gökhan ise üç çocuğu ile her gün kitap okuduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Her gün aynı saatte büyük bir mutlulukla kitabımızı alıyoruz ve okumaya

başlıyoruz. Kitap okuduğumuzu gören eşim de bir süre sonra bize katıldı. Çocuklarımdaki ve

kendimdeki değişim beni bile şaşırttı. Çocuklara artık kitap okuyun diye ikaz etmek zorunda kalmıyorum.

Çocuklar kendileri severek okuyor."

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Ramazan Baker de projenin olumlu yansımalarını görmeye başladıklarını ifade etti.

Projeyi anlatmak için bütün velileri okula davet ettiklerini aktaran Baker, şunları kaydetti:

"Birçok anne ve baba kitap okumalarını telkin etmelerine karşın çocukların kitap

okumadığından şikayetçi olduklarını söylediler. Proje ile

çocuklar her akşam evde anne ve babalarıyla en az yarım saat kitap okuyor, daha sonra okudukları

kitaplar ile ilgili sohbet ediyorlar. Proje sayesinde öğrencilerimiz okuma alışkanlığı kazanmanın

yanı sıra aile içi iletişimlerini de artırıyor."