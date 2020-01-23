Ulaş'ta muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

23.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:04

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri verildi.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesinin sağlanması gibi konular anlatıldı.

Seminerde konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, muhtarların seçimle iş başına gelen ve halkla iç içe görev yapan kamu görevlileri olduğunu söyledi.

Muhtarların kamu görevi ifa etmeleri nedeniyle kanunlardan ve diğer mevzuattan kaynaklanan bir takım görev ve yetkileri bulunduğunu belirten Akköz, "Muhtarlar olarak görevlerinizi en etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmeniz, bu görev ve yetkilerin bilinmesine bağlıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Valilik İl İdare ve Denetim Müdürü Hüseyin Ünal, devlet hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık müessesesi ve organları ile muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA