Ulaş'ta muhtarlara hizmet içi eğitim semineri
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Ulaş'ta muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

Ulaş'ta muhtarlara hizmet içi eğitim semineri
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki seminerde muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Seminere, Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Hüseyin Ünal ile veri hazırlama kontrol işletmeni Ziyattin Öz konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları ile muhtar bilgi sistemi hakkında bilgi verildi.

Seminere Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, Yazıişleri Müdür Vekili Servet Çakır ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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