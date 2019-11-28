Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
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Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

28.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:12
Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Akköz, başkanlığında Konferans Salonunda yapılan toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Hikmet Kuruçay, Ahmet Gencer, İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi, kış hazırlıkları, 2020 yılında köylere yapılacak çalışmalar ve planlanan projeler görüşüldü.

Kaynak: AA
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