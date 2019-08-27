Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

27.08.2019 17:10

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı ulaştırılması için muhtarların Kaymakamlık ile yakın işbirliği içerisinde olması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Vekili Dalak, muhtarların sorun ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA