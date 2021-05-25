Ulaş'ta minik eller sebze fidelerini toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaş'ta minik eller sebze fidelerini toprakla buluşturdu

Ulaş'ta minik eller sebze fidelerini toprakla buluşturdu
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul bahçelerine biber, domates ve salatalık fideleri dikti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul bahçelerine biber, domates ve salatalık fideleri dikti.

Ulaş Anaokulu bahçesine sebze fideleri diktiklerini belirten okul müdürü Hatice Keskin, "Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi 'Tohum ek, vermezse toprak utansın' sloganından yola çıkarak toprağın önemini anlatmak amacıyla öğrencilerle birlikte fide dikiyoruz." dedi.

Amaçlarının günlük tükettikleri sebzelerin sofralara nasıl geldiğini öğrencilere anlatmak olduğunu aktaran Keskin, "Bu çalışmamızla çocuklar toprağın nasıl bellenip havalandığını gördüler. Verilen fideleri kendi elleriyle toprağa diktiler. Can suyunu verdiler. Her gün suluyacaklar. Gelişimini izleyecek ve birkaç ay sonra da sofralarında yiyecekler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaş'ta minik eller sebze fidelerini toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 09:59:13. #1.14#

title