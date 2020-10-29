Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı
29.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:09
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Ulaş İlçe Müftülüğünce Merkez Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okutuldu, Hz. Muhammed'in çocuk sevgisi anlatıldı.
Programda ayrıca, İlçe Müftülüğünce düzenlenen eğitime destek kampanyasıyla hayırseverlerden toplanan harçlıklar 50 öğrenciye dağıtıldı.
Program, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban