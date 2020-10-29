Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı
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Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı

29.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:09
Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Ulaş İlçe Müftülüğünce Merkez Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okutuldu, Hz. Muhammed'in çocuk sevgisi anlatıldı.

Programda ayrıca, İlçe Müftülüğünce düzenlenen eğitime destek kampanyasıyla hayırseverlerden toplanan harçlıklar 50 öğrenciye dağıtıldı.

Program, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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