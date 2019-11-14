Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

14.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:24

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Ulaş Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ulaş Şubesi iş birliğinde Hatipler Cami'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, Hazreti Muhammed'in sadece Müslümanlar'a değil, tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in yüksek ahlaka sahip, adil, şefkat ve merhamet sahibi, cömert, cesur ve güvenilir bir peygamber olduğunu belirten Kendir, "O örnek bir aile reisiydi. O hanımlarına karşı nazik bir eş, çocuklarına karşı da şefkatli bir babaydı." dedi.

Programda, emekli müftü Ahmet Akgül "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.

Konuşmaların ardından "Peygamberimiz ve Aile" konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA