Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kazanpınar köyü imamı Ufuk Öztürk'ün Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, konferansın açış konuşmasında, "Peygamberimizin bizi çağırdığı yüce değerlere ve sünnetine sımsıkı sarılmalıyız. Gençlik insanın hayata hazırlandığı, bir yandan da kendini yetiştirdiği, aslında hem dünyasını hem de ahiretini inşa ettiği bir dönemdir." dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kara da şunları kaydetti:

"Kuran ve sünnet ekseninde iyi bir nesil ve gençlik yetiştirmekle hepimiz mükellefiz. Efendimizin her kesimden, her yaştan hitap ettiği insan vardı. İnsanlara seslenebilmek, çocukların, gençlerin kalplerine dokunabilmek için peygamberimizi örnek almalıyız."

Program sonunda kaside ve ilahiler seslendirildi.

Etkinliğe Altınyayla Kaymakamı, Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.