Ulaş'ta mahalle muhtarları polis memurlarına iftar yemeği verdi Ulaş ilçesinde mahalle muhtarları ilçe emniyetinde görev yapan polis memurlarına iftar yemeği verdi.

Ulaş ilçesinde mahalle muhtarları ilçe emniyetinde görev yapan polis memurlarına iftar yemeği verdi.

İlçede görev yapan polis memurlarını yalnız bırakmayan mahalle muhtarları, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ilçe emniyet amirliğine getirip görevli polislerle iftar açtı.

Muhtarlar Dernek Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemiz Sivas'ın huzurlu ilçelerden, ilçemizde huzurun sağlanmasında polislerimizin çok büyük gayretleri ve çalışmaları var." dedi.

Seyhan, ayrıca kendisine destek veren muhtarlar Caner Köse ve Duran Güneş'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA