Ulaş'ta LGS heyecanı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 151 öğrenci girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 151 öğrenci girdi.

Öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Okullardaki tedbirleri denetleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir sınav maratonun daha sonuna geldik. Evlatlarımızı sınavlara ve yarınlara daha donanımlı hazırlamayı kendimize ilke edindik. İdarecilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun çaba sarf ettiler. Öğrencilerimiz çok emek verdi. İnşallah bu gayret ve emeklerimizin meyvesini alacağız. Velilerimiz müsterih olsunlar. Okullarımızda hijyen konusunda gerekli tedbirler alındı. Salonlarımız sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu

Kaynak: AA