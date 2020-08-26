Ulaş'ta LGS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
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Ulaş'ta LGS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Ulaş'ta LGS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
26.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:28

Sivas'ın Ulaş ilçesinde LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencileri makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, başarılı öğrencileri Kaymakamlık tarafından alınan çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Gül, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle okula gelemeyen öğrencilerimizin heyecanlarının kaybolmamasını istiyoruz. Çalışmanın ve başarmanın sonucunda, mutluluk ve özgüven gibi manevi kazanımların yanında gözle görülen bir ödülünün de olduğunu fark etmelerini istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin başarılarını ödüllendirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum." dedi.

Öğrenciler ise Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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