Ulaş'ta Kursiyerlere Sertifikaları Verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" kursunu tamamlayan 19 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, devletin tarım ve hayvancılığa her türlü desteği verdiğini söyledi.

Süt sığırı yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Yılmaz, "Kursiyerlerimiz öğrendiklerini uygulamaya geçirdiklerinde ülkemiz ve kendi adlarına ekonomik katkı sağlayacak, hayvancılıkta verim ve kalite artacaktır." dedi.

İŞKUR tarafından köylerde yaşayan vatandaşlar için değişik kurslar açıldığını ifade eden Yılmaz, "Bu kurslar çok önemli. Bu fırsatları değerlendirin, gayret gösterin, gözünüz üretimde olursa her zaman kazanırsınız. Köylerde yaşayan vatandaşların daha kaliteli hayvan yetiştirmesi ve bol ürün alması için desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

İŞKUR Müdür Yardımcısı Aydın Karahan ise, açılan kurslara katılım sağlanmasını isteyerek, amaçlarının istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yılmaz, İŞKUR Müdür Yardımcısı Karahan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.