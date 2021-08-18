Ulaş'ta kursiyerler sertifikalarını aldı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu çilek yetiştiriciliği, hijyen eğitimi ve tavuk yetiştiriciliği kursuna tamalayanlar sertifikalarını aldı.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu çilek yetiştiriciliği, hijyen eğitimi ve tavuk yetiştiriciliği kursuna tamalayanlar sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlere sertifikalarını veren Kaymakam Cengiz Nayman, burada yaptığı konuşmada, "Kurs bitiminde alacağınız sertifika ile devlet teşviklerinden yararlanıyorsunuz. Kursta öğrendiklerinizle yapacağınız çalışmalarla ailenize maddi destek sağlayacaksınız. Talepleriniz doğrultusunda kurslarımız devam edecektir hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sertifika törenine,,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban