Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçimi yapıldı
Ulaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçimi yapıldı.
25.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:59
Ulaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçimi yapıldı.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen toplantıda sosyal mesafe uygulandı, köy muhtarlarına maske dağıtıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akköz yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle toplantıyı dışarıda yaptıklarını belirtti.
Toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenliğine Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal ve Eskikarahisar köyü muhtarı Tuncer Bahar seçildi.
Kaynak: AA