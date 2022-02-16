Ulaş'ta köyler arası futbol turnuvası düzenlendi - Haberler
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Ulaş'ta köyler arası futbol turnuvası düzenlendi

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta köyler arası futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya, Baharözü, Yapalı, Karacalar, Deliktaş, Küpeli ve Söğütcük köyleri katıldı. Baharözü köyünde yapılan eleme maçlarının ardından final ise Sivas Taha Akgül Spor Kompleksi'ndeki açık sahada oynandı.

Finalde Baharözü'nü yenen Yapalı köyü turnuvanın şampiyonu oldu. Deliktaş köyü, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Final maçını izleyen Kaymakam Selçuk Baş, dereceye giren futbolculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına iştirak eden köylere ve muhtarlara teşekkür eden Baş, "Güzel ve centilmence müsabakalar çıkaran futbolcularımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Final maçını Belediye Başkanı Turan İlbey ve çok sayıda taraftar da izledi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Taha Akgül, Baharözü, Futbol, Sivas, Güncel, Haberler

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