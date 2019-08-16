Ulaş'ta köy yollarının asfaltlama çalışmaları devam ediyor

16.08.2019 12:25

Ulaş İlçesinde Özel İdare tarafından, köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kurtlukaya ve Boğazdere köyü arası 4,5 kilometrelik toprak yol asfaltlandı.

Çalışmaları inceleyen İlçe Özel İdaresi Müdürü Fadime Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 yılında ilçe merkezinden Kurtlukaya köyüne kadar 11 kilometrelik toprak yolu asfalt yaptık. Bu yılda bu yolun devamı olan Kurtlukaya Boğazdere köyü arası 4,5 kilometrelik toprak yolda asfaltlama çalışmasını tamamladık." dedi.

Ceyhan, bozulan asfalt yollarının onarımlarının da yapılmaya başlandığını söyledi.

Boğazdere köyü muhtarı Mehmet Kürşat Coşgun ise yolun asfaltlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA