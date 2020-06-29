Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor
29.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:02

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Ulaş İlçe Özel İdaresi ekipleri, bozulan köy yollarında asfaltlama çalışması yapıyor.

Hacımirza ve Karaşar köyleri grup yolu Güzelbahçe mevkisinde asfalt yama çalışmalarını inceleyen Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kış aylarında bozulan yollarda asfalt yama çalışması yapıldığını söyledi.

Köylerde altyapı ve üstyapı hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini belirten Akköz, "Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Haber
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü Haber
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar Haber
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir Haber
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı Haber
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı Haber
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Alper Ulusoy Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:02:21. #1.15#
title