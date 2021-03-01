Ulaş'ta köy okulu "Yiğidolar Kovid-19'a karşı" projesi ile TEKNOFEST'e başvurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları "Yiğidolar Kovid-19'a Karşı" projesiyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2021) başvuruda bulundu.

Okulun müdürü Abdullah Yasin Zileli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeyle yarışmada oldukça iddialı olduklarını söyledi.

Projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı öğrencileri korumak amacıyla hazırlandığını dile getiren Zileli, zorlu şartlar altında sağlıklı bir şekilde eğitimi devam ettirmek açısından projenin önemli olduğunu vurguladı.

Zileli, fen bilimleri öğretmeni Übeyit Bakan, öğrenciler Azra Taşgur ve Onur Mutlu ile hazırladıkları proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Okulumuzda geliştirilecek yazılımla Kovid-19'a karşı daha tedbirli olunacak. Yapılacak yüz tanıma ve ateş ölçer sensörü ile virüse karşı öğrenciler koruma altına alınacak. Yüz tanıma sensörüne tüm öğrenci ve öğretmenlerin yüz tanıması yapılarak, okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin anlık ateş ölçümü yapılacak ve ilk ateş ölçümü ile son ateş ölçümü karşılaştırılarak, farklı çıkan ateş ölçümleri müdür yardımcısı bilgisayarına mesaj olarak iletilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban