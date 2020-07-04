Ulaş'ta Kovid-19 tedbirleri uygulanarak ilk düğün yapıldı Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyularak sosyal mesafeli sezonun ilk düğünü yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyularak sosyal mesafeli sezonun ilk düğünü yapıldı.

Ulaş Gölü mesire alanındaki Muhammed ve Mukaddes Kama çiftinin düğününe gelenler sosyal mesafe kuralına uydu, takılar kutuya konuldu.

Açık alanda yapılan düğünde davetlilerin girişte ateşleri ölçüldü, dezenfektan kullanıldı, misafirler sosyal mesafe kuralına göre oturdu.

İşletmeci Kemal Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle maddi açıdan zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Şu anda mesire alanımızda açık havada sezonun ilk düğününü yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, genelge doğrultusunda yapılması gerekenleri yaptık. Genelgede olan bütün kuralları yerine getirip düğünlerimize başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA